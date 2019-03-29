Общество

Стало известно, кто возглавит комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Наталья Тихомирова будет назначена исполняющим обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей источник в администрации региона.

Наталья Владимировна Тихомирова родилась в Псковской области, окончила Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, работала в Петербурге по профильному направлению.

Напомним, областной комитет по охране объектов культурного наследия был образован в 2013 году. С момента создания и до 1 апреля 2019 года его возглавляла Елена Яковлева.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, свой пост по достижению предельного возраста пребывания на госслужбе покидает и первый заместитель председателя комитета Наталья Сергеева.