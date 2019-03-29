Общество

1400 официальных гостей зарегистрировалось для участия в псковской Ганзе

1400 официальных гостей зарегистрировалось для участия в Международных Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в конце июня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«У нас закончен прием заявок от официальных делегаций. Зарегистрировалось около 1400 участников как из российских, так и зарубежных ганзейских городов. Наиболее многочисленные делегации - от наших прибалтийских соседей и российских городов», - сообщил гость студии, добавив, что на Ганзу в Псков также приедут делегации из городов Германии, Франции, Норвегии и ряда других стран численностью от 30 до 1 человека.

«Спектр участников большой. Как их расселить, понимание есть. 643 номера в разных гостиницах забронировано на это число делегатов. Кроме того, около 200 мест зарезервировано в общежитиях Агротехнического колледжа и ПсковГУ», - заключил Александр Коновалов.