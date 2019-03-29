Общество

Март в России оказался одним из самых теплых в истории

Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.

«В России первый месяц календарной весны оказался очень теплым. Март 2019 года в России - третий самый теплый в метеорологической летописи», - говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

В марте 2019 году в Сибири среднемесячная температура достигла абсолютного максимума и составила +8...10 градусов. Такая температура оказалась выше, чем в 2017 году, сообщают в Гидрометцентре. «На Урале она - вторая, а в Поволжье - третья самая высокая с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года», - отмечают в ведомстве.

Рекорды максимальной температуры воздуха регистрировались не только в Сибири, но также в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Заполярье, на Чукотке и в Центральной России, сообщают синоптики.

«Март 2019 года на Северном полушарии Земли вместе с мартом 2017 года имеют одинаковую среднемесячную температуру (с точностью до 0.1°С) и ранжируются как второй самый теплый март в истории метеонаблюдений на планете. Еще теплее был только март 2016 года», - уточняют в Гидрометцентре.