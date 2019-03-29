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Общество

Псковская таможня передала Минкульту изъятые культурные ценности

03.04.2019 13:42|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге состоялась передача Псковской таможней в управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу культурных ценностей. Две иконы, антикварная книга, сабля, шпага, часть бивня ископаемого слона были выявлены при осуществлении таможенного контроля на таможенных постах Псковской таможни. Данная информация опубликована на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Эти товары физические лица в 2018 году перемещали при ввозе и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза без соблюдения таможенного законодательства через таможенные посты МАПП Убылинка, МАПП Бурачки и МАПП Шумилкино.

По всем фактам незаконного перемещения культурных ценностей суд признал граждан виновными в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, и назначил наказание в виде конфискации товаров.

Суд обязал Псковскую таможню передать конфискованный товар в управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Теги: #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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