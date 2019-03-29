Общество

Рекламные тумбы, стилизованные под псковские храмы, установят в Пскове перед Ганзой

Рекламные тумбы, стилизованные под псковские храмы, установят в Пскове перед Международными Ганзейскими днями, которые пройдут в конце июня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

По его словам, в разных частях города планируется установить тумбы, прообразом которых стали псковские церкви. На них будет вывешена афиша мероприятий, включенных в программу Ганзейских дней, и другая полезная информация для горожан и гостей Пскова.

В целом афиша Ганзы уже утверждена, больших корректировок в ней не будет. В течение недели она будет размещена на сайте «Ганзейской дирекции праздников», заключил Александр Коновалов.