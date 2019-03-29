Общество

Областная школьная КВН-смена прошла в лагере «Стремительный»

В Псковской области на базе ДОЛ «Стремительный» состоялась первая в области смена для школьников, увлекающихся, любящих и желающих играть в КВН. Мероприятие проводилось впервые и собрало 81 участника. В рамках КВН-смены школьники играли в ролевые игры, квесты, провели мастер-классы по написанию текстовых реприз, номеров и постановке приветствия. Главным организатором выступил Сергей Козлов - основатель «Гремячей лиги КВН» в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы лагеря, главной целью смены является продвижение КВН среди школьников в области. 17 мая в Пскове состоится фестиваль в честь 10-летия «Гремячей лиги» и организаторы задумали пригласить школьников из области принять участие с короткими выступлениям.

«Это был наш первый опыт проведения подобного формата. Мы должны были совместить обучение основам КВН с детским отдыхом, ведь не все заявившиеся на участие ребята хотят заниматься КВН. По итогу можно сказать, что мы справились с этой задачей - остались довольны все, и КВНщики и просто отдыхающие и их родители», - поделился главный организатор Сергей Козлов с Псковской Лентой Новостей.

Проект реализовывали «Гремячая лига КВН», молодежный клуб «Альтер Эго» и Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области.