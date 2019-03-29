Общество

В администрации Великих Лук работает «телефон доверия»

В администрации Великих Лук работает «телефон доверия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципалитете. По телефону великолучане могут сообщить о фактах коррупционных и иных правонарушений со стороны сотрудников администрации города и муниципальных предприятий.



«Вы можете позвонить по телефону 3-64-47 и оставить свое сообщение, обязательно указав описание совершенного правонарушения, его место и время, фамилию или должность лица, его совершившего, другие характеризующие признаки, свои фамилию и имя, контактный номер телефона. В ходе проверки Вашего сообщения с Вами свяжутся уполномоченные сотрудники администрации города для возможного уточнения деталей», -сообщается на сайте администрации.