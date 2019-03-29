Общество

Власти Пскова хотят уберечь город от «летающих тарелок» в дни проведения Ганзы

Власти Пскова и предприниматели совместно думают над тем, как уберечь город от «летающих тарелок» в дни проведения Международных Ганзейских дней в июне. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. Под «летающими тарелками» он имел ввиду одноразовую посуду.

По словам гостя студии, до сих пор качество организации общественного питания на общегородских праздниках оставляло желать лучшего. Ассортимент предлагаемых блюд, как правило, сводился к шашлыкам, а, кроме того, одноразовая посуда не выбрасывалась в урны, а разлеталась по территории праздничного пространства.

В преддверии Ганзейских дней власти города стараются наладить диалог с предпринимателями, чтобы таких проблем не было. «Чтобы повысить качество торговли, надо немного переломить менталитет самих предпринимателей. Хочется, чтобы они сделали выводы до Ганзы, а не после. В противном случае вряд ли у нас получится провести Ганзу на хорошем уровне. Мы уже собираемся и показываем предпринимателям, как надо работать с массовым посетителем и как избегать неприятных историй с летающими тарелочками по городу», - заключил Александр Коновалов.