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Символический колокол для сквера Народовластия изготовят мастера Псковского кузнечного двора

Символический колокол, который украсит сквер Народовластия в юбилейный для областного Собрания год, изготовят мастера Псковского кузнечного двора. Председатель регионального парламента Александр Котов и автор проекта Владимир Шуляковский встретились с кузнецами, чтобы оговорить детали дальнейшей работы, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Владимир Шуляковский пояснил замысел композиции, уточнив, где и какие должны быть нанесены надписи. Александр Котов особое внимание кузнецов обратил на надежность крепления будущей конструкции из металла.

«Колокол должен быть надежно закреплен на фундаменте, быть вандалостойким и безопасным. Надо заранее определить, где будут точки опоры и передать схему подрядчикам, которые будут готовить площадку под установку колокола. Конструктивное решение должно быть найдено заблаговременно», - отметил Александр Котов.

По предварительным планам кузнецов, нижняя часть колокола должна быть массивнее для устойчивости, но даже в верхней части толщина металла будет не менее 10 мм, чтобы фигура не деформировалась - печальные примеры у мастеров уже есть: изготовленные ими «книги» (полка для буккроссинга) в Сквере Искусств были чуть тоньше и пострадали от вандалов.

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Мастера Псковского кузнечного двора давно и хорошо известны своими работами и в Псковской области, и за пределами: кованая звонница в Порхове, фонарный столб с голубками в Печорах, кресла для влюбленных в Великих Луках, композиции на «Четырех Углах», много «поделок» осталось на кузнечном дворе при музее, в Ульяновске память о псковских мастерах хранит Мост дружбы - коллективная работа кузнецов со всей России. Предметом особой гордости кузнецы считают въездные знаки в областной центр. Последней заметной для горожан общественной работой стал Китоврас, изготовленный к фестивалю «День Скобаря». С уходом Евгения Вагина многие связи оказались потеряны, теперь кузнецы в основном выполняют частные заказы.

«Хорошо бы, чтобы наш Кузнечный двор снова воспрянул духом. Может быть, этому будет способствовать и эта работа», - предположил Владимир Шуляковский. «Нам интересно изготовить саму скульптуру и оставить память», - признались в ответ кузнецы.

На протяжении всего периода изготовления архитектор будет осуществлять авторский надзор. Кузнецы готовы приступить к работе сразу, примерные расходы на материал и само изготовление будут рассчитаны в ближайшее время.

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Напомним, наименование «Сквер Народовластия» 27 марта было присвоено парковой зоне в границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова решением Псковской городской Думы по предложению депутатов областного Собрания. Идея присвоить название безымянному скверу появилась в преддверии празднования 25-летия областного парламента. 10 лет назад на этом участке депутатами ранних созывов была заложена аллея, которая получила неофициально название Аллея Парламентаризма. Со временем некоторые деревья погибли, часть утратила декоративный вид. Чтобы поддержать традицию, заложенную предшественниками, депутаты приняли решение высадить новые деревья и установить в память об истории народовластия в малую архитектурную форму - символ вечевого колокола.