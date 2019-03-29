Общество

Скончался звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков

Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», - сказал собеседник ТАСС.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985-1992 годах - актер Театра-студии при киностудии «Беларусьфильм». В 1993 году переехал в Москву.

В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии в этой типажной роли генерала снялся в еще нескольких фильмах.

Отметим, в фильме «Особенности национальной рыбалки» в 1998 году вместе с Алексеем Булдаковым снимался депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в роли капитан-лейтенанта.