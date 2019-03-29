Общество

Встреча с волонтерами Молодой Ганзы состоялась в Молодежном центре

В Псковском городском молодежном центре прошло общее собрание в выпускников трех потоков Школы волонтеров Молодой Ганзы, которые пройдут в Пскове этим летом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

На встрече ребята узнали о том, как будет строиться работа во время Ганзейских дней и поделились на рабочие группы: сопровождение делегатов Молодой Ганзы, волонтеры Штаба и организаторы мероприятий программы.

В дальнейшем у будущих волонтёров проверят уровень знания иностранного языка, поскольку им предстоит общаться с делегатами.

Напомним, Псковский городской молодежный центр подготовил три потока волонтеров для помощи в проведении мероприятий Молодой Ганзы в рамках 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. В общей сложности выпускниками Школы стали более ста человек.