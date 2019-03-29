Общество

В первом квартале в санаториях Псковской области по профсоюзным путевкам отдохнули 412 человек

В первом квартале в санаториях «Хилово», «Голубые озера» и «Череха» по профсоюзным путевкам отдохнули 412 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, по сравнению с первым кварталом 2018 года этот показатель вырос – тогда по профсоюзным путевкам в санаториях региона отдохнули 303 человека.

Наибольшее количество воспользовавшихся профсоюзными путевками состоят в профсоюзе работников народного образования (121 человек), профсоюзе работников здравоохранения (53 человека), «Электропрофсоюзе») (37 человек), профсоюзе работников жизнеобеспечения и профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания (по 34 человека). Самым популярным местом отдыха остается курорт «Хилово», привлекший более половины гостей профсоюзных санаториев Псковской области.

Напомним, что согласно положению о стимулировании профсоюзных активистов, принятого постановлением президиума Псковского облсовпрофа 21 декабря 2018 года, профсоюзная путевка с размещением в двухместных номерах категории «стандарт» предоставляется по цене 1300 рублей в сутки (санаторий «Хилово», 3-4 корпус), 1200 рублей (санаторий «Голубые озера»), 1280 рублей (санаторий «Череха»). При размещении в номерах повышенной комфортности для членов профсоюзов действует скидка 20%.