Общество

Шествие выпускников Пскова могут провести в Ганзейские дни

Шествие выпускников Пскова могут провести в Ганзейские дни, которые пройдут в конце июня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Прорабатываем возможность интеграции шествия выпускников в мероприятия Ганзы. Моделируем, как это можно сделать, чтобы была какая-то логика действия. Потому что просто выпускникам пройти по городу мало. Должен быть исторический подтекст», - отметил он.

Кроме того, Александр Коновалов сообщил, что проведение выпускных балов не пострадает из-за проведения Ганзы в конце июня - традиционный период мероприятий, приуроченных к окончанию школы. «Не так много школ на даты Ганзы планировали свои выпускные. Мы это дело скорректировали - было не более 4 учреждений. Остальные перенесли свои мероприятия на другие даты, чтоб высвободить точки общепита для гостей Ганзы», - пояснил замглавы городской администрации.