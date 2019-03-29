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Общество

ЛГБТ-активисты обжаловали в ЕСПЧ запрет гей-парада в Псковской области

03.04.2019 15:35|ПсковКомментариев: 1

Запреты на проведение гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов в городе Себеже Псковской области обжалованы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев, передает «Интерфакс».

«Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в городе Себеж Псковской области в мае-июне 2018 года, обжалованы в Европейском Суде по правам человека», - написал Николай Алексеев в Twitter.

Он напомнил, что Верховный Суд РФ отклонил кассационную жалобу по делу 28 декабря прошлого года.

«Себеж стал 200-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде. Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов РФ», - уточнил Николай Алексеев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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