Общество

Александр Коновалов о реконструкции стадиона «Машиностроитель»: Мы стараемся вытрясти из подрядчика всю душу

Отставание реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове от графика удалось сократить с 20 до 15 дней. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Он подтвердил, что стадион не сможет стать одной из центральных площадок проведения Ганзейских дней, как планировалось ранее - реконструкция началась поздно. «На уровне Минспорта согласована «дорожная карта», как должен выглядеть «Машиностроитель» к Ганзе. В соответствии с ней, должен быть изменен забор, парковка у стадиона, значительный строительный объем должен быть выполнен по трибунам и по административному зданию. Строители должны сделать работу так, чтобы на фасадных частях, которые видны горожанам и гостям города, был более менее понятный контур объекта, - пояснил гость студии. - Смогут ли они это сделать, больше зависит от подрядчиков, чем от администрации города».

Все работы по стадиону, по словам Александра Коновалов, контролируются в ежедневном режиме. «20-дневное отставание в графике мы пытаемся сократить. Сейчас оно порядка 15 дней», - уточнил он.

По словам заместителя главы городской администрации, стройку на «Машиностроителе» нельзя не признать проблемной. Много вопросов рождаются по ходу реализации проект, в том числе и потому, что проектировщики не смогли все учесть. «Много сюрпризов вскрывается в земле. Все это требует документального оформления и согласований. Недавно, например, мы обсуждали, как должен выглядеть забор. По проекту он должен быть из монолита с металлическими вставками. Возникает вопрос, что такой забор надо будет регулярно белить, и не лучше ли сделать его кирпичным с элементами ковки? Так он будет выглядеть более эстетично. И такого плана вопросы ежедневно «кочуют» от администрации Пскова к подрядчику и к автору проекта», - пояснил Александр Коновалов.

«Понимая, что стадион надо сделать и надо освоить федеральные деньги, реализовав замысел максимально эффективно, мы стараемся с подрядчика, что называется, всю душу вытрясти. Иногда он на наши потуги откликается, а в каких-то вопросах мы входим в диалог, но, по крайней мере, не ругаемся», - заключил заместитель главы администрации города.