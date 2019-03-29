Общество

Экс-мэр Таллина посетовал на сжигание эстонской кильки в Псковской области

Бывший председатель эстонской партии Центра, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар посоветовал президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить на готовящейся встрече в Москве с российским лидером вопрос об отмене санкций, сообщает «Интерфакс».



«Я прочитал, что в России сожгли 72 тонны эстонской кильки, изъятой на таможне в Ивангороде. На сожжение понадобилось три месяца. Жаль наших рыбаков. Может быть, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для Кальюлайд, о чем поговорить в Москве», - написал Э.Сависаар в среду в Facebook.



Действительно, Россельхознадзор ранее сообщил о задержании на таможенном посту Ивангород «крупной партии запрещенной к ввозу в Россию рыбной продукции», а именно 72 тонн продукции «Килька балтийская неразделанная пряного посола замороженная» (страна-производитель рыбы - Эстония).



«...Принято решение об уничтожении данной партии. (...) Процесс уничтожения партии кильки путем сжигания был завершен 29 марта на территории завода ООО "Ветсанэкология" Псковской области», - говорилось в сообщении Россельхознадзора.

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Рабочий визит президента Эстонии К.Кальюлайд в Москву запланирован на 18 апреля: она откроет реконструированное историческое здание посольства Эстонии. В то же время эстонская сторона попросила о встрече К.Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным, и, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле получили соответствующий запрос и «такая встреча сейчас планируется и готовится».



Между тем ряд эстонских политиков ранее выступили с критикой планов президента Эстонии нанести визит в Москву.



Так, экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что не видит достойных причин для такого визита. «Открытие отремонтированного посольства - недостаточная причина для поездки в страну, в которую тебя не приглашали», - сказала М.Кальюранд в среду газете Ohtuleht. По ее мнению, для президента «недостойно посещать страну, с которой у нас нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».



Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента предыдущего созыва Марко Михкельсон, чьи слова также приводит газета, заявил, что визит президента пройдет «в каком-то смысле на пустом месте и требует, в первую очередь, разъяснений от самого президента».



Последний раз визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году, когда страну возглавлял Тоомас Хендрик Ильвес. Он побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской церкви.