Общество

Представители первого в Острове ТОС встретились с местными жителями

Представители органов местного самоуправления муниципального образования «Островский район» встретились с жителями Острова-3 и активистами созданного территориального общественного самоуправления (ТОС) одной из дворовых территорий военного городка, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского района.

«Мы хотим на примере первого действующего ТОС, созданного жителями двора у домов № 20, 21 и 23, показать, как желание и инициатива самих жителей, их конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления, готовность прилагать свои посильные усилия, могут превратиться в практическую возможность благоустроить свой двор и реально улучшить условия жизни»,- обращаясь к собравшимся, сказала первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.

По словам Юлии Колпинской, создав ТОС, граждане сами определяются, что и как надо сделать в подъезде, на территории у своего дома или двора. При этом администрация Островского района окажет поддержку, содействие и достаточную организационно-методическую помощь, как по созданию ТОС, так и на этапе составления конкурсной заявки на получение финансовой поддержки в виде регионального гранта,максимальная сумма которого составляет 200 тысяч рублей.

«Не надо думать, что ТОС создается всего лишь для реализации одного проекта. Как раз наоборот. Его деятельность направлена на всестороннее развитие своей территории. Планы по благоустройству должны превращаться в поэтапные проекты и составление дальнейших конкурсных заявок. Чем качественнее и реалистичнее они представлены конкурсной комиссии, тем выше шанс получить финансовую поддержку»,- добавила представитель муниципалитета.

Юлия Колпинская подчеркнула, что актуальность создания ТОСов в Острове-3 обусловлена тем, что это практически пока единственная возможность в рамках действующего законодательства проводить работы по благоустройству дворовых территорий и общественного пространства, так как земля и инфраструктура военного городка находится в ведении Министерства Обороны. Поэтому в интересах самих жителей воспользоваться такой возможностью.

Во время обсуждения комплекса мероприятий по благоустройству своего двора, руководитель созданного ТОС Валентина Шарыгина и ее сподвижники выразили желание обустроить новую детскую площадку, отремонтировать внутридворовой проезд и расширить стоянку для личного автотранспорта жильцов двора.

«Мы уже своими силами стараемся как-то улучшать и украшать наш двор. В шутку называем его «Рублевка» и хотим, чтобы он был красивым и удобным для жильцов.

Если получится получить первый грант, на этом точно не остановимся, сделаем так, чтобы наш двор считался образцовым в городке»,- сказала Валентина Шарыгина.

Отметим, что ТОС – это организация граждан по месту жительства, будь то многоквартирный жилой дом, группа домов или микрорайон, с целью реализации собственных инициатив по вопросам местного значения.