Общество

За основу проекта новой школы на улице Юбилейной в Пскове будет взят проект великолукской школы №6

За основу проекта новой школы на улице Юбилейной в Пскове будет взят проект великолукской школы №6. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Мы выбрали типовой проект, который хотим - это проект великолукской школы, введенной в эксплуатацию в прошлом году. Съездили, посмотрели - школа на 825 мест, понравилась, по компактности хорошее и современное учреждение. Там нет просторов, как в Инженерно-лингвистической гимназии с огромными холлами, но очень хороший функционал», - пояснил гость студии.

По его словам, в настоящее время идет формирование земельного участка школы на Юбилейной. В этом году планируется объявить конкурс на проект привязки к территории. Проведения строительных работ в этом году не предполагается.