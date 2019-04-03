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Общество

За основу проекта новой школы на улице Юбилейной в Пскове будет взят проект великолукской школы №6

03.04.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

За основу проекта новой школы на улице Юбилейной в Пскове будет взят проект великолукской школы №6. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Мы выбрали типовой проект, который хотим - это проект великолукской школы, введенной в эксплуатацию в прошлом году. Съездили, посмотрели - школа на 825 мест, понравилась, по компактности хорошее и современное учреждение. Там нет просторов, как в Инженерно-лингвистической гимназии с огромными холлами, но очень хороший функционал», - пояснил гость студии.

По его словам, в настоящее время идет формирование земельного участка школы на Юбилейной. В этом году планируется объявить конкурс на проект привязки к территории. Проведения строительных работ в этом году не предполагается.

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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