Общество

В «Акваполисе» открылись новые магазины

Новый магазин известного бренда Elis открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове.

Elis – это выбор современной успешной женщины, которая следит за последними тенденциями мировой моды, но всегда остается верной своему стилю. Это выбор той, которая стремится всегда быть в центре внимания, ценит высокое качество и максимальный комфорт.

Магазин находится на 2 этаже ТРК «Акваполис»

Шоу-рум «Bubble gum» торжественно открылся в субботу. В магазине представлена модная одежда для прекрасной половины человечества.

Также в расширенном формате открылся магазин «City young».

Магазин уже получил любовь и популярность среди покупателей. Он сохранил локацию на 1 этаже, только стал больше и просторнее.

Стоит отметить, что к открытию готовится магазин популярного бренда Calzedonia. Магазин будет располагается на 1 этаже.