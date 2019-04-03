Общество

Сформирована сборная Псковской области для чемпионата «Молодые профессионалы»

На основании итоговых результатов регионального этапа определен состав сборной Псковской области, которая примет участие в отборочных соревнованиях и поборется за победу в финале 7-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2019, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В общей сложности на отборочных соревнованиях регион представят 19 конкурсантов и 11 экспертов, которые отправятся в 6 регионов России для участия в соревнованиях по 9 различным компетенциям.

В период с 2 по 27 апреля участники компетенций «Преподавание в младших классах», Предпринимательство» и «Предпринимательство — Юниоры» поедут в Ярославскую область. Молодые профессионалы в компетенции «Поварское дело» отправятся на соревнования в Чувашскую Республику, а конкурсанты в компетенции «Медицинский и социальный уход» будут состязаться в Тюменской области. Республика Саха (Якутия) примет молодых профессионалов в компетенции «Графический дизайн», в Московской области определятся победители в компетенции «Парикмахерское искусство. Для участия в отборочных соревнованиях по компетенции «Спасательные работы» в Приморский край помимо основной команды отправятся и юниоры в возрасте 14–16 лет, где будут подведены итоги чемпионатного года по профессиональному мастерству.

7-й Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится в Казани с 20 по 24 мая на базе международного выставочного центра «Казань Экспо». На этой же площадке в августе пройдет мировой чемпионат WorldSkills Kazan - 2019, в котором примут участие команды 66 стран мира, чтобы побороться за звание лучших в 56 компетенциях.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 77 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования путем внедрения лучших практик и мировых профессиональных стандартов.