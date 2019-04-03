Общество

В ближайшие дни в Пскове начнется строительство ясельной пристройки к детскому саду №44 «Снегирек»

В ближайшие дни в Пскове начнется строительство ясельной пристройки к детскому саду «Снегирек». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«С апреля подрядчик выходит на площадку. Там будут строить пристройку на 80 ясельных мест. Территория большая и позволяет эту пристройку возвести», - пояснил он.

Кроме того, гость студии напомнил, что до 1 декабря в Пскове планируется достроить два детских сада на 270 мест, из которых 80 предназначены для детей ясельного возраста. «Установленный срок завершения работ — 1 декабря 2019 года. Судя по темпу работ, есть уверенность, что подрядчики сдадут эти сады вовремя, из графика никто не выбивается. За ходом строительства можно наблюдать в режиме онлайн. Опасений по этим объектам у нас нет», - уточнил Александр Коновалов.

Планируется, что сады начнут принимать детей с 1 февраля 2020 года.

Помимо этого, в текущем году власти Пскова планируют провести торги по строительству в Пскове еще трех новых садов со вводом в эксплуатацию в 2020 году. Два сада будут рассчитаны на 270 мест, а один — на 140. Рядом с садом №25 на улице Юбилейной возведут ясельную пристройку на 80 мест. «Там много несанкционированных гаражей, надеюсь, мы эту территорию «победим» и начнем там строительство объекта», - отметил Александр Коновалов.