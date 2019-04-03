Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Ипотека от 8,5% - это реально!
Разум и чувства
Телефон прямого эфира 56-73-72
25 лет
На учебу в школу звонарей
В собачьем «добре»
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
 
 
 
ещё Общество 03.04.2019 15:300 Михаил Ведерников встретился с новым руководителем областного комитета по охране объектов культурного наследия 03.04.2019 20:510 Фермеры попросили губернатора возобновить весенние ярмарки в Пскове 03.04.2019 19:371 Первый в Псковской области симуляционный центр откроется в Великих Луках 03.04.2019 18:150 В ближайшие дни в Пскове начнется строительство ясельной пристройки к детскому саду №44 «Снегирек» 03.04.2019 18:030 Пользователям WhatsApp дали возможность самим контролировать добавление в группы 03.04.2019 17:480 До +16 градусов обещают в четверг в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 31.03.2019 12:227 38-летний житель Псковской области заживо сгорел в аэропорту «Пулково» 01.04.2019 08:1115 Олег Добрынин покидает администрацию Псковской области 03.04.2019 12:2717 В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей 31.03.2019 10:330 На Псковском озере три дня горел тростник. ВИДЕО 02.04.2019 15:512 В Пскове участились квартирные кражи методом подбора ключа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Первый в Псковской области симуляционный центр откроется в Великих Луках

03.04.2019 19:37|ПсковКомментариев: 1

В Великолукском медицинском колледже откроется первый в Псковской области симуляционный центр. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, инновационный центр будет расположен на месте старого конференц-зала. Сейчас там идут активные строительные работы.

Согласно проекту, симуляционный центр будет разделен на несколько зон: родительный зал, бережливая аптека, процедурный кабинет и «скорая помощь».

Учебные классы будут оснащены так называемыми фантомами, оснащенными информационной программой. Благодаря таким тренажерам будущие медики смогут оттачивать свое мастерство. Кроме того, все ошибки, допущенные медработниками, будут детально разбираться.

Теги: #здравоохранение #великолукский медицинский колледж #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове стартовал традиционный месячник по уборке города. Ваше отношение к этому мероприятию?
В опросе приняло участие 343 человека
03.04.2019, 20:510 Фермеры попросили губернатора возобновить весенние ярмарки в Пскове 03.04.2019, 20:360 США могут заблокировать активы пяти крупнейших банков России 03.04.2019, 20:180 На улице Муйжеля в Пскове злоумышленник проник в частный дом и похитил имущество 03.04.2019, 19:550 Мамаев и Кокорин останутся под арестом до 25 сентября
03.04.2019, 19:371 Первый в Псковской области симуляционный центр откроется в Великих Луках 03.04.2019, 19:180 В журнале Минобороны сообщили о существовании в России боевой парапсихологии 03.04.2019, 19:020 Псковича наказали за езду в нетрезвом виде 140 часами исправительных работ 03.04.2019, 18:460 Школьники Псковской области примут участие в зональном этапе «Президентских состязаний»
03.04.2019, 18:290 В легендарном клубе Петербурга пройдет концерт в поддержку псковского благотворительного фестиваля «Добрый рок» 03.04.2019, 18:150 В ближайшие дни в Пскове начнется строительство ясельной пристройки к детскому саду №44 «Снегирек» 03.04.2019, 18:030 Пользователям WhatsApp дали возможность самим контролировать добавление в группы 03.04.2019, 17:560 В Госдуме не поддержали идею о праве мужей забирать свою фамилию у бывших жен
03.04.2019, 17:480 До +16 градусов обещают в четверг в Псковской области 03.04.2019, 17:392 С реконструкцией ДМШ г. Пскова №1 воз и ныне там - Александр Коновалов 03.04.2019, 17:300 Сформирована сборная Псковской области для чемпионата «Молодые профессионалы» 03.04.2019, 17:230 За основу проекта новой школы на улице Юбилейной в Пскове будет взят проект великолукской школы №6
03.04.2019, 17:130 В Центральной городской библиотеке пройдет моноспектакль актера и режиссера Айвара Пецки 03.04.2019, 17:000 Финансово-экономический факультет ПсковГУ проведет день открытых дверей 03.04.2019, 16:470 В «Акваполисе» открылись новые магазины 03.04.2019, 16:371 Полистовский заповедник ищет пресс-секретаря
03.04.2019, 16:310 Александр Коновалов о реконструкции стадиона «Машиностроитель»: Мы стараемся вытрясти из подрядчика всю душу 03.04.2019, 16:300 Представители первого в Острове ТОС встретились с местными жителями 03.04.2019, 16:200 Шествие выпускников Пскова могут провести в Ганзейские дни 03.04.2019, 16:120 Глава ПАО «МРСК Северо-Запада» представил Михаилу Ведерникову нового директора «Псковэнерго»
03.04.2019, 16:110 Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура 03.04.2019, 16:070 Встреча с волонтерами Молодой Ганзы состоялась в Молодежном центре 03.04.2019, 15:570 Экс-мэр Таллина посетовал на сжигание эстонской кильки в Псковской области 03.04.2019, 15:540 Женщину, ударившую ножом в грудь собутыльника, осудили на 3,5 года
03.04.2019, 15:532 По меньшей мере 10 млн рублей требуется на реконструкцию Зеленого театра в Пскове 03.04.2019, 15:480 Tele2 запускает «умный тариф» 03.04.2019, 15:420 Интерактив: Деревня? Давай, до свиданья! 03.04.2019, 15:360 В первом квартале в санаториях Псковской области по профсоюзным путевкам отдохнули 412 человек
03.04.2019, 15:353 ЛГБТ-активисты обжаловали в ЕСПЧ запрет гей-парада в Псковской области 03.04.2019, 15:300 Михаил Ведерников встретился с новым руководителем областного комитета по охране объектов культурного наследия 03.04.2019, 15:050 Жителям центра Пскова рекомендуют на время Ганзы отказаться от личного транспорта 03.04.2019, 14:540 Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при содержании железнодорожных путей
03.04.2019, 14:502 Власти Пскова хотят уберечь город от «летающих тарелок» в дни проведения Ганзы 03.04.2019, 14:311 Символический колокол для сквера Народовластия изготовят мастера Псковского кузнечного двора 03.04.2019, 14:300 Скончался звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков 03.04.2019, 14:270 ПсковГУ начинает приемную кампанию
03.04.2019, 14:190 Областная школьная КВН-смена прошла в лагере «Стремительный» 03.04.2019, 14:170 Набережная Великой в дни проведения Ганзы превратится в «живую реку» 03.04.2019, 14:130 В администрации Великих Лук работает «телефон доверия» 03.04.2019, 14:060 Семь веков Воронича - завтра в музее-заповеднике «Михайловское» будет работать круглый стол памяти Михаила Васильева
03.04.2019, 13:461 В Пскове проходит акция: меняем макулатуру на саженцы деревьев 03.04.2019, 13:440 Рекламные тумбы, стилизованные под псковские храмы, установят в Пскове перед Ганзой 03.04.2019, 13:420 Псковская таможня передала Минкульту бивень слона возрастом 2 млн лет 03.04.2019, 13:390 В мае Псковский драмтеатр планирует показать 22 спектакля
03.04.2019, 13:280 Март в России оказался одним из самых теплых в истории 03.04.2019, 13:230 1400 официальных гостей зарегистрировалось для участия в псковской Ганзе 03.04.2019, 13:120 В администрации Псковского района ведется работа по реализации проекта «Солдаты Победы» 03.04.2019, 13:110 Неизвестный напал на Василия Уткина
03.04.2019, 13:050 Проект межевания территории в границах Гдовского шоссе и Северного обхода обсудили на публичных слушаниях 03.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым 03.04.2019, 12:594 Стало известно, кто возглавит комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области 03.04.2019, 12:450 В Псковской области раскрыто несколько краж
03.04.2019, 12:420 Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией 03.04.2019, 12:410 Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев разъясняет порядок внедрения контрольно-кассовой техники 03.04.2019, 12:400 Торжественное открытие областных конкурсов профмастерства среди педагогических работников состоится 9 апреля в Пскове 03.04.2019, 12:2717 В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей
03.04.2019, 12:220 Семинары по энергоэффективному капремонту проводит «Единая Россия» в Пскове 03.04.2019, 11:530 V Тареевские чтения стали рекордными по количеству участников 03.04.2019, 11:410 Тонировка фар: особенности тюнинга 03.04.2019, 11:390 Женщины в России стали рожать значительно позже
03.04.2019, 11:293 Минимальную цену на хлеб в России захотели поднять 03.04.2019, 11:272 Депутат Всеволод Козловский передал в Великолукскую детскую больницу аппарат для микрополяризационной терапии 03.04.2019, 11:220 В Псковской области сохраняется неблагополучная ситуация по бешенству 03.04.2019, 11:120 В ПсковГУ пройдет традиционный «Месяц общежитий»
03.04.2019, 10:480 На актуальные вопросы о соцсфере Пскова ответит Александр Коновалов в программе «Подстрочник» 03.04.2019, 10:410 Перенесен запрет хостелов в жилых домах 03.04.2019, 10:270 Слушатели Европы Плюс могут выиграть билеты на концерт американской певицы LP 03.04.2019, 10:261 В России перестанут выдавать бумажные СНИЛС
03.04.2019, 10:220 Администрация Пскова опубликовала апрельские графики работ по сезонной уборке города 03.04.2019, 10:170 ЖК «ТЭЦ на Великой» и Сбербанк предлагают особую ипотечную программу - от 8,5% годовых 03.04.2019, 10:050 Процедура закупок для нацпроектов может быть упрощена - Голикова 03.04.2019, 10:010 ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.