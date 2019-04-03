Общество

Первый в Псковской области симуляционный центр откроется в Великих Луках

В Великолукском медицинском колледже откроется первый в Псковской области симуляционный центр. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, инновационный центр будет расположен на месте старого конференц-зала. Сейчас там идут активные строительные работы.

Согласно проекту, симуляционный центр будет разделен на несколько зон: родительный зал, бережливая аптека, процедурный кабинет и «скорая помощь».

Учебные классы будут оснащены так называемыми фантомами, оснащенными информационной программой. Благодаря таким тренажерам будущие медики смогут оттачивать свое мастерство. Кроме того, все ошибки, допущенные медработниками, будут детально разбираться.