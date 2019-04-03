Общество

Фермеры попросили губернатора возобновить весенние ярмарки в Пскове

Псковские фермеры попросили губернатора региона Михаила Ведерникова возобновить в областном центре проведение весенних сельскохозяйственных ярмарок. Свое обращение они опубликовали на сайте ведерников.рф.

«Просим вас возобновить проведение весенних сельхоз ярмарок в г. Пскове. Ярмарки выходного дня не могут быть альтернативой настоящей областной сельхоз ярмарки. Да, хорошо, что они есть, но количество участников такого мероприятия значительно ограничивается количеством мест. К примеру, у наших соседей в Великом Новгороде весенняя областная ярмарка проводится дважды по 2-3 дня каждый раз», - говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что Псковская область является сельскохозяйственной, но находится в зоне рискованного земледелия, поэтому не все растения в нашей зоне нужно сажать осенью (яблоня, груша, особенно вишня и слива). Это же относится и к декоративным и цветочным растениям. К тому же, по словам фермеров, любое затруднение реализации продукции местных производителей приводит к росту цен на посадочный материал яблонь, груш, рассаду овощных и декоративных растений.

«Просим вас рассмотреть вышеизложенные доводы и принять положительное решение», - призвали авторы обращения.

Отметим, что ранее в главном региональном управлении сельского хозяйства поясняли, что еженедельные ярмарки выходного дня удовлетворяют спрос псковичей и жителей Псковского района на фермерскую продукцию. «Большие весенние ярмарки в Пскове не проводят уже несколько лет, а вот осенние проходят на Октябрьской площади ежегодно и неизменно пользуются большим спросом у покупателей», - отмечали чиновники.

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Добавим, что большая весенняя ярмарка в этом году пройдет в Великих Луках 20 апреля.