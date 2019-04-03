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Общество

Проверка на мусор - Иван Цецерский проконтролировал уборку в популярных и нелицеприятных местах Пскова

03.04.2019 21:15|ПсковКомментариев: 1

Глава Пскова Иван Цецерский провел выезд по востребованным  и вызывающим негативные отзывы местам города. Изначально целью выезда было - проконтролировать уборку Пскова, но в процессе проверки возникли и другие вопросы, связанные с благоустройством муниципалитета. Псковская Лента Новостей узнала о том, какие территории планируется очистить и как.

«Это не наша территория. Она будто бесхозная. Но иногда мусор отсюда скидывают в мой контейнер», - указывает на усеянную листьями, бутылками и пакетами землю уборщица управляющей компании «Микрорайон № 2».

На фото: Такой участок находится у дома № 13а по улице Госпитальной и принадлежит военному ведомству.

«Конечно, здесь все надо убирать. Мы обсуждали эту проблему с командиром дивизии, сейчас наберу ему. Он обещал навести тут порядок», - отвечает глава Пскова Иван Цецерский.

Рядом с градоначальником - замначальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Псковской области Антон Ляугминас, начальник отдела контроля правил благоустройства контрольного управления администрации Пскова Александр Сергеев и директор управляющей компании «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков.

Сегодня, 2 апреля, градоначальник проводит выезд, цель которого - наблюдение за уборкой весеннего Пскова. Участники выезда двигаются вдоль улицы. Следующая остановка – напротив дома № 15.

Застройщиков ставить на место

 «А здесь застройщик снял забор, - один из местных жителей указывает Ивану Цецерскому на дом № 39 по улице Юбилейной, - И весь мусор, в том числе и строительный, летит на соседние участки, к нам под ноги!».

Этот дом, огороженный со стороны Госпитальной полем из кусков кирпича и пластиковых упаковок, относится к жилому комплексу «Добрый день».

«Позорище! - восклицает глава Пскова. - Эти застройщики живут своими экономическими интересами и плевать хотели  на окружающих! Безусловно, таких людей надо ставить на место. Будем думать. А то мы удивляемся, почему везде мусор летает, валяется? Так он и будет летать, потому что мы со своим чиновничьим равнодушием позволяем всему этому происходить! В общем надо контейнеры ставить и разом наполнить…».

На что замначальника УГХ заключил, что эту территорию уберут в один из субботников.

Надо 7 человек с топорами

После Иван Цецерский направляется к площадке перед домом № 17 и рядом со зданием замечает еще один усыпанный бытовыми отходами участок.

«А здесь что? У этого куска земли, вокруг которого все нормально, чисто, - площадь 30 на 30 метров. Можно за час убрать», - подмечает глава Пскова.

«Тут территория - не размежевана. В свое время собственники хотели сделать здесь парковку, но так ничего и не вышло», - напоминает директор «Микрорайона № 2».

Иван Цецерский и замначальника УГХ сходятся на том, что необходимо решить вопрос с размежеванием, а поддержку этого участка в надлежащем состоянии можно обозначить в следующих контрактах.


На фото: Глава Пскова Иван Цецерский и замначальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Псковской области Антон Ляугминас

«Чтобы сейчас здесь прибраться, думаю, трактор свой пригоним. Можно будет сразу в него грузить. Так дешевле, а то за контейнер "АСПО" денег просит», - констатирует директор управляющей компании.

Перед тем, как выдвинуться на следующее место проверки, глава города интересуется у местного жителя, активного убирающего здешние дворы, сколько человек сюда направить, чтобы привести все в порядок.

«Человек 7 надо, с топорами. Все здесь облагородим тогда», - слышит в ответ.

Не без нарушений

Следующий объект проверки, по которому ступает комиссия, - напротив домов № 41 и № 31 по Рижскому проспекту, тротуар с карманом для парковки машин.

«Этот карман надо почистить от пыли, а то мы тут никогда не справимся с песчаными бурями, - отмечает Иван Цецерский. - Но здесь сложность в том, машины тут стоят постоянно, и днем и ночью. Выход один - наладить взаимодействие подрядчика и ГИБДД, а также - сделать объявление местным жителям, чтобы не парковались. На уборку - часа хватит».

Так, собравшиеся двигаются дальше, а замначальника УГХ, общаясь с главой Пскова о благоустройстве, упоминает, что управление готовит контракт на закупку цветов для облагораживания города, на 10 миллионов рублей. Участники выезда останавливаются у павильона «Евросеть», что на остановке Маяк. Здесь лежит осколками плитка ступенек, ведущих в металлическую стену. Замначальника УГХ и начальник отдела контроля правил благоустройства заглядывают на минуту в салон.

«Установлено контактное лицо фирмы. Ему будет выдано уведомление о нарушении. Если нарушение не исправят - пусть ждут санкций», - уверяет вышедший из помещения начальник отдела контроля правил благоустройства.

Прибрежная защитная полоса и мусорные мешки

Следующая остановка - «Степановский лужок», участок за стадионом «Электрон».

«Если бы тут стоял контейнер - наверняка бы сознательные люди соблюдали требования, предписанные экологическими нормами», - предполагает замначальника УГХ, когда все добрались до места.

Здесь, на территории муниципального образования, под надписью «Прибрежная защитная полоса» образовалась горка из мусорных мешков, одноразовой посуды и различных упаковок для еды.

«Да уж. Меня вообще это поражает и коробит. Тяжело что ли выбросить пакетик в контейнер? А тут, между прочим, парковая зона. Это уже давно решено. Будет простираться на километр отсюда, в сторону моста Александра Невского. Горки для детей здесь появятся, на ватрушках кататься. У нас есть дизайн-проект. Сейчас нужно смотреть ландшафтный дизайн и думать, как облагородить, - подмечает Иван Цецерский. - Надо направить сюда людей, на субботник, и несколько контейнеров. Лучше лишнюю тысячу потратить, чем вот так вот…».

Глава Пскова и замначальника УГХ соглашаются, что теперь надо решить, где именно на «Степановском лужке» установить контейнеры.

Застройщикам - асфальтировать

Далее собравшиеся отправляются на территорию муниципального образования Комсомольскую площадь, что у бывшего здания радиозавода. После осмотра качества местной дороги начальник УГХ приходит к следующим выводам: «Здесь картами сделать ремонт не получится».

«Конечно, тут ямы заделывать надо, но их глубина уже очень большая. Самое плохое, что формально эта площадь - не дорога, не проезд, не парк, не сквер…», - отмечает Иван Цецерский.

Раньше эта территория использовалась для удобства движения городских автобусов, которые заезжали сюда, чтобы развернуться.

«Можно обязать застройщиков асфальтировать площадь. И тогда пусть здесь строят, паркинг оставить только…», - предлагает замначальника УГХ.

Глава города принимает это предложение и предлагает отправиться на улицу Застенную, где жители жалуются, что в период весенних паводков подвалы домов наполняет вода. Такая жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «ведерников.рф», 

Загрязье

На Застенной, на последнем участке проверки, участники выезда видят, что вдоль частного сектора тянется канал со стоячей, покрытой тиной водой.

«С одной стороны, мне ясна проблема жителей. Она - из-за трубы водоотведения. Но, с другой, - где у них договорные отношения с регоператором? - приехав на Застенную, задается вопросом замначальника УГХ. - Тут образуется помойка. Канал засоряется мусором - и мы имеем то, что имеем».

Замначальника УГХ обозначает, что место - «сложное», и приводит справку, согласно которой, по плану, составленному в 1889 году инженером-архитектором С.Ф. Езеровским, эта территория называлась «Загрязье» и покрывалась болотами.

«Этот канал имеет функцию дренажа, идет от улицы Герцена до улицы Леона Поземского. Чистить канал будет специализированная служба», - уверяет замначальника управления, на что получает одобрение от главы города.

«Жителям же хочу напомнить, у нас объявлен месячник по уборке города. На сегодня к работам уже преступили муниципальные образования, специализированная служба, служба благоустройства города и, в первую очередь, все управляющие компании. Псков становится чище, но проблем еще очень много. Все, кто хочет с этим помочь, могут обратиться к нам за граблями и мешками для мусора, участвовать в наших субботниках. Но, прежде всего, - не сорить. Чтобы наш город выглядел красиво и очень красиво!», - заключает замначальника УГХ.

Напомним, месячник по уборке Пскова проходит с 1 по 30 апреля.

Алексей Назаров

Теги: #Цецерский #администрация Пскова #благоустройство #дороги #мусор #уборка дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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