Общество

Одну из улиц российского города переименуют в честь подвига десантников 6-й роты

Одну из улиц города Рыбинск (Ярославская область) планируется переименовать в честь героев 6-ой роты, погибших в неравном бою 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Денис Добряков.

«Трагедия, произошедшая 19 лет назад в Чечне, затронула и Рыбинск. Среди десантников, погибших в неравной схватке с боевиками, оказались наши парни - Роман Судаков и Станислав Грудинский», - написал он.

По словам мэра, он поручил архитекторам подготовить список подходящих для переименования улиц. После этого вопрос будет вынесен на общественное обсуждение.