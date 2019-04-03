Общество

«Всевидящее око» покажут на параде Победы в Москве

Секретный самолет-разведчик ВКС России А-100 «Премьер», или, как его еще называют военные, «Всевидящее око», впервые покажут во время парада Победы в Москве 9 мая.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ, решение о полете машины над российской столицей уже принято. Однако в этом или следующем году это произойдет, станет ясно сразу после окончания испытаний воздушного судна, которые сейчас проходят в Государственном летно-испытательном центре имени В. Чкалова. Если всё пройдет хорошо, то уже через месяц самолет перебросят в Таганрог, откуда он вылетит на парад в Москву.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 изготовлен на базе Ил-76МД-90А. Он представляет из себя многофункциональный командный пункт, значительно расширяющий возможности ВКС РФ при обнаружении воздушных и наземных целей. Машина способна контролировать пространство в радиусе нескольких сотен километров, управлять крупными наземными, воздушными и морскими группировками, а также снабжать информацией истребители, бомбардировщики и штурмовики.