Общество

Опрос: В России от мужчин ждут работы, а от женщин - заботы

Россияне считают, что мужчинам присущи трудолюбие, ответственность и заботливость, а женщинам, помимо заботливости, также свойственны красота и верность, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

По данным социологического исследования, поступившим в «Интерфакс», почти три четверти россиян (72%) считают трудолюбие основным качеством, характерным для мужчин. По 40% респондентов отметили способность мужчины быть ответственным и проявлять заботу.

Среди качеств, наиболее свойственных женщинам, 60% респондентов выделяли заботливость, 50% участников опроса - красоту, а 45% опрошенных - верность.

«Получается, что единственное качество, в равной мере часто отмечаемое и для мужчин, и для женщин - это "заботливость"», - сделали вывод в «Левада-центре».

При этом, как отмечают социологи, «если представления мужчин о себе в целом совпадают с представлениями о них противоположного пола, то образ женщин у самих женщин менее однозначен, чем образ женщин у мужчин". "Они значительно чаще мужчин отмечают наличие у женщин традиционно мужских характеристик - трудолюбия и ответственности. В то время как мужчины чаще предписывают представительницам противоположного пола красоту и легкомыслие», - сообщили в «Левада-центре».

«Мужчины же, судя по мнению женщин, преувеличивают свое трудолюбие и логику. Сами женщины охотнее отмечают у противоположного пола "лень", "неразборчивость в связях", "неряшливость" и "легкомыслие"», - сообщили в «Левада-центре».

Опрос был проведен 21-27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах.