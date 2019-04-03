Общество

Директор Кадастровой палаты ответит на вопросы псковичей

В Кадастровой палате по Псковской области 10 апреля 2019 года пройдет интернет-акция, во время которой директор Кадастровой палаты Марина Бочарникова ответит на вопросы жителей региона в рамках полномочий учреждения: прием/выдача документов по учетно - регистрационным действиям, предоставление сведений ЕГРН, консультационные услуги, реестр границ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

В ходе мероприятия, псковичи смогут направить свои вопросы руководству Кадастровой палаты, и в течение рабочего дня с момента поступления запроса, получить квалифицированные ответы. Отметим, что для подготовки более полного ответа ведомство рекомендует прикладывать к вопросу все имеющиеся материалы и документы, а также указывать свои контактные данные.

Вопросы необходимо направлять в официальную группу в «ВКонтакте».