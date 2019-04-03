Общество

Правительство РФ начинает трехдневную дискуссию с губернаторами по реализации нацпроектов

Правительство РФ в течение трех дней - 4-6 апреля - будет обсуждать с руководителями регионов конкретные вопросы, касающиеся реализации национальных проектов.

Как ранее рассказал журналистам источник в аппарате правительства, начался практический этап реализации национальных проектов, и в процессе этой работы неизбежно возникают шероховатости, которые необходимо снимать.

Он пояснил, что эта работа невозможна без участия региональных руководителей, поскольку значительный объем задач по выполнению нацпроектов приходится именно на субъекты РФ.

«Мы пригласили коллег, которые возглавляют проектные офисы в регионах, и в первый день обсудим с ними механизмы контроля за реализацией национальных проектов. Выступит глава Минфина со своим видением этого вопроса, а затем в свободной форме будем обсуждать с коллегами, как нам этот процесс контролировать, что можно улучшить и, может быть, даже премировать тех (чиновников в регионах), которые добьются хороших результатов уже в этом году», - сообщили в аппарате правительства.

Во второй день совещания, по словам источника, соберется ряд министров и губернаторов, а также люди, которые в регионах непосредственно занимаются реализацией нацпроектов, ответственные за те или иные направления этой работы.

«Цель обсуждения во второй день - подготовить кейс барьеров (препятствующих работе по нацпроектам) и обсудить, что надо сделать правительству, а что регионам, чтобы эти барьеры снять», - отметил источник.

Третий день совещания, по его словам, будет самым важным, это будет фактически встреча всего состава правительства с губернаторами, он пройдет в формате «круглых столов». Не исключено и участие главы премьер-министра РФ.

«Руководители правительства пройдут по всем "круглым столам", посмотрят на принятые участниками встречи решения и выставят свои оценки. В конце состоится некая презентация того, что мы сгенерировали за предыдущие два дня и что должны в ближайшие сроки сделать», - пояснил представитель аппарата правительства.

Такой формат работы правительства с регионами будет использован впервые. Ранее в СМИ сообщалось, что данное мероприятие состоится в корпоративном университете Сбербанка, где регулярно организуются семинары для региональных властей.