Общество

Выплату к Дню Победы получат 780 ветеранов Великой Отечественной из Псковской области

По распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к празднованию Дня Победы участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Эта мера социальной поддержки будет предоставлена ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории региона. Получателями станут почти 780 человек.

«Все денежные средства в муниципальные образования уже отправлены, поэтому с ближайшее время все выплаты будут произведены», - сказали в комитете.

Там также уточнили, что дополнительные выплаты ко Дню Победы предусмотрены и в бюджетах муниципальных районов.