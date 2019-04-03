Общество

В Псковском региональном центре лесовосстановления идут работы по подготовке к новому сезону

В Псковском региональном центре лесовосстановления вовсю идут работы по подготовке к новому сезону. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор центра Руслан Егоров. В осенне-зимний период прошлого года заготовлены шишки с последующей сушкой и лужением семян. «Несмотря на то, что в прошлом году шишки практически не было (так бывает), с задачей по заготовке семян мы справились», - констатировал Руслан Егоров.

Кроме того, сотрудники центра ведут подготовку новых площадей для посадки, удобряя их торфом. Напомним, осенью прошлого года центр приобрел более 800 кубометров специального торфа для обновления почвы под посадку семян хвойных пород в 2019 году.

В Ассоциации работников лесных отраслей «Псковский лес» отмечают важность своевременного и качественного проведения этих мероприятий, поскольку от этого напрямую зависит качество посадочного материала, который пойдет на восстановление лесов Псковской области.

«Прошедшая зима поставила под угрозу гибели молодые сеянцы, выращиваемые в открытом грунте. Из-за чередования оттепели и морозов образовался снежный наст, воздух к сеянцем поступал очень плохо, и они могли попросту задохнуться от нехватки кислорода. Сотрудники центра лесовосстановления успешно провели мероприятия по спасению будущего лесного фонда региона», - напомнил руководитель ассоциации Олег Петров.

Напомним, что ПРЦЛ является единственным сертифицированным питомником на территории Псковской области для выращивания посадочного материала хвойных пород (ель, сосна). Лесопитомник реализует саженцы для членов ассоциации «Псковский лес» на льготных условиях. Эти сеянцы идут на восстановление лесов региона. Заключены договоры на поставку арендаторам в весенний период более 5 млн сеянцев хвойных пород.