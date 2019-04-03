Общество

Студенты Псковского филиала академии ФСИН узнали о служебной деятельности судебных приставов

Сотрудники Управления ФССП России по Псковской области встретились со студентами факультета подготовки государственных и муниципальных служащих. Мероприятие состоялось в рамках цикла встреч со специалистами в области юриспруденции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Сотрудники ведомства рассказали о правовом статусе служащих ФССП России, квалификационных требованиях к кандидату на службу, особенностях работы судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также реализации службой функции дознания по уголовным делам и производстве по делам об административных правонарушениях.

Отметим, что это не первая встреча студентов с приставами: в ноябре прошлого года они посещали Управление ФССП России по Псковской области, где для обучающихся вуза была организована экскурсия по территории Управления, в ходе которой они смогли увидеть работу специалистов с использованием автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов, обеспечивающей электронную деятельность службы, и познакомиться с музейной экспозицией ведомства.

Декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Псковского филиала академии Юрий Пилявец убежден в пользе таких мероприятий не только для студентов, но и сотрудников ведомств, с которыми организовываются встречи.

«Студенты получают наиболее полную информацию, помогающую в выборе профессионального становления, а специалисты силовых ведомств, не имеющие высшего юридического образования, не редко заинтересовываются возможностью получения его в стенах Псковского филиала Академии ФСИН России», – отметил Юрий Пилявец.