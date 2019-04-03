Общество

14 раз за неделю выезжали спасатели на ликвидацию последствий ДТП в Псковской области

С 28 марта по 3 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и 8 пострадало. В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, при реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование не производилось.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.