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Общество

Могила участника Первой мировой войны в Пскове получила официальный статус воинского захоронения и объекта культурного наследия

04.04.2019 11:37|ПсковКомментариев: 0

Могила участника Первой мировой войны в городе Пскове получила официальный статус воинского захоронения и выявленного объекта культурного наследия. О принятом решении сообщается в ответах комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и администрации города Пскова на обращения общественного деятеля Михаила Семенова в органы власти и министерство обороны Российской Федерации об увековечении памяти участника Первой мировой войны, офицера 198 пехотного Александро-Невского полка, уроженца города Пскова Владимира Сергеевича Семенова. 

Приказом комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 26 марта воинское захоронение участника Первой мировой войны, подпоручика 198 пехотного Александро-Невского полка В.С. Семенова на Иоанно-Богословском кладбище города Пскова года включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В соответствии с поручением управления министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества администрацией города Пскова к короткий срок была проведена работа по составлению паспорта на могилу офицера Русской императорской армии В.С. Семенова с присвоением статуса воинского захоронения периода Первой мировой войны.

В письме заместителя главы администрации города Пскова сообщается, что заверенный главой администрации города Пскова и Военным комиссаром города Пскова и Псковского района паспорт выявленного воинского захоронения направлен в министерство обороны для постановки на учет как воинского захоронения периода Первой мировой войны.

В результате научного исследования и проделанной общественной работы по увековечению памяти участника Первой мировой войны, офицера 198 пехотного Александро-Невского полка Русской императорской армии В.С.Семенова, выявленное Молодежным историко-культурным обществом «Вервь» единственное уцелевшее захоронение на территории города Пскова, относящееся к событиям Первой мировой войны, получило официальный статус воинского захоронения и подлежит государственной охране.

Источник: Псковская Лента Новостей
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