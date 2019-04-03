Общество

Бесплатные консультации для ветеранов проводит Кадастровая палата Псковской области

Кадастровая палата Псковской области ведет бесплатные консультации, в том числе выездные, для ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников и других категорий, предусмотренных законом.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции 4 апреля.

«Сотрудник палаты выедет к ветерану и оформит все документы оперативно», - заявила Олеся Ребеко. Готовые документы также будут доставлены ветеранам сотрудниками Росреестра в установленный срок.

Это не просто акция к 9 мая - после этого праздника работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнула руководитель регионального Росреестра.