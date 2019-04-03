Общество

Иван Цецерский возглавил медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СЗФО за март

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за март 2019 года. Глава города Пскова Иван Цецерский возглавил медиарейтинг, второе место досталось Андрею Кропоткину (Калининград), а третье Сергею Воропанову (Вологда).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

По данным «Медиалогии» наиболее часто СМИ сообщали о том, что глава Пскова Иван Цецерский в Instagram представил новый эскиз Ганзейского знака, который будет установлен в городе в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней. Также Иван Цецерский во время проведения межрегионального муниципального форума Всероссийского Совета местного самоуправления рассказал об опыте благоустройства общественных и дворовых территорий, который наработан в Псковской области в рамках проекта «Городская среда». Помимо этого в Instagram написал, что проверил работу подрядчиков по очистке дорог и тротуаров от снега и раскритиковал уборку окраин города после выпавшего снега.