Общество

В магазине Mango продолжается межсезонная распродажа

До 7 апреля в магазине Mango в ТРК «Акваполис» продлится межсезонная распродажа на ряд моделей.

Скидки до 50%!

Акция не распространяется на другие предложения, скидки или промоакции. Mid season sale ждет вас.

Магазин Mango находится на 1 этаже ТРК «Акваполис».