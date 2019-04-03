Общество

Титулованные фигуристы представят шоу на псковской земле

В фигурном катании не ничего более зрелищнее, чем выступления спортивных пар. Еще бы - дуэт катается максимально синхронно, словно отражая друг друга зеркально, а двойные одновременные прыжки, выбросы партнерши и невероятные поддержки заставляют зал задерживать дыхание от напряжения.

На последнем чемпионате мира наша спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили новый мировой рекорд по сумме баллов за технику и артистизм. Все элементы были выполнены на высочайшем уровне. Ребята вернулись в Россию с медалями. Они - уже наша история. Наша гордость. И наши будущие победы.

А уже 13 апреля вы сможете увидеть их своими глазами. потому что Тарасова-Морозов - участники ледового шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», которое пройдет в Пскове на следующих выходных.

Сильнейшие фигуристы планеты, выдающиеся спортсмены, действующие чемпионы российской сборной устроят на льду настоящую феерию, от которой у зрителей захватит дух и побегут по телу мурашки.

Выступления одиночников, спортивные и танцевальные пары, акробаты на льду и многое другое ждет вас 13 апреля в Ледовом дворце.

Справки по телефону 89113977446, с полным списком участников можно ознакомиться на сайте моибилеты.рф.