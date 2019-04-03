Общество

Псковичей приглашают принять участие в субботнике по очистке от кустарника крепостных сооружений Окольного города

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры совместно с общественным советом по вопросам культурного наследия, Археологическим центром и клубом «Наследие» 19 апреля проводят субботник, приуроченный к международному дню памятников и исторических мест.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественном совете по вопросам культурного наследия, планируется уборка мусора и очистка крепостных сооружений Окольного города в Пскове от дикорастущих кустарников по маршруту - улица Застенная до Глухой башни Окольного города.

Общественный совет надеется на содействие управления городского хозяйства в оказании помощи в проведении мероприятия, в частности обеспечение субботника инвентарем и техникой для вывоза мусора.

В рамках мероприятия пройдет экскурсия по историческому месту с привлечением краеведов и историков Пскова.

Принять участие в субботнике приглашают всех желающих. Место сбора - у монумента в память 300-летия обороны города от войск Стефана Батория в 13.00 19 апреля.