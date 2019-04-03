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Александр Козловский поучаствовал в парламентских слушаниях, посвященных развитию российской прикладной науки

В Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания на тему «Развитие прикладной науки для укрепления суверенитета и обеспечения национальной безопасности РФ. Законодательные аспекты». Слушания организовала Комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, председателем которой является Владимир Гутенев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Государственной Думы Александра Козловского.

В них приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Российской академии наук, ведущих корпораций и холдингов (ГК «Ростех», ГК «Росатом», АО «КРЭТ», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ОСК», ПАО «ОАК» и др.), министерства науки и образования РФ, министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, субъектов Российской Федерации, общественных организаций.



Слушания открыл председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев. Он обозначил ключевые направления повышения эффективности стратегического планирования научно-технологического развития нашей страны. «Решение задачи технологического прорыва, которую поставил перед нами президент, формирует только один коридор – это коридор опережающего научно-технологического развития», - сказал он.

Затем с докладами на тему развития прикладной науки выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, академик РАН Геннадий Онищенко; председатель комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты Российской Федерации, советник президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям, заместитель председателя «Союза машиностроителей России», академик РАН Борис Алешин; заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко; председатель Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Александр Козловский.

В своем выступлении Александр Козловский отметил, что ускоренное развитие прикладной науки является важнейшим фактором укрепления суверенитета и обеспечения национальной безопасности нашей страны. Он подчеркнул, что выработаны и активно работают меры поддержки прикладной науке, среди которых: Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, Государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы», Национальный проект «Наука» и многие другие. «То есть, у нас есть понимание основы национальной инновационной системы, сформулирована система мер по развитию сектора исследований и разработок, инновационной инфраструктуры, образовательной среды и технологической модернизации российской экономики на основе технологических инноваций. Однако, для технологического рывка необходим широкий спектр конкретных мер, более глубокого и адресного действия», - отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что именно через стимулирование развития прикладной науки можно добиваться наилучших результатов при внедрении и производстве современных технологий. «Наша задача - быстро сформировать действенную, эффективную и всестороннюю поддержку российской прикладной науки. Убрать все препоны. На базе потребностей и предложений научного сообщества и производителей технологий сформулировать и задействовать механизм, который поможет российским ученым и промышленникам с их уникальными разработками выйти на передний край мирового рынка технологий», - заключил он.