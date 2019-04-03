Общество

В марте Росреестром выявлено 96 нарушений земельного законодательства в Псковской области

В марте текущего года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведено 130 проверок соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения проверок соблюдения физическими и юридическими лицами требований установленных земельным законодательством, административного обследования объектов земельных отношений, а также в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

В ходе проведения проверок специалистами выявлено 96 нарушений собственниками земельного законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 2 предписания об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 44 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 476 000 рублей. Устранено 30 нарушений.