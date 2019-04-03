Общество

Команды из Палкинской школы представят область на открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике

Палкинские школьники примут участие в открытых состязаниях Санкт-Петербурга по робототехнике, которые 6 и 7 апреля пройдут в здании ТКК «Карнавал» (Невский проспект, 39-Д), Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кружке робототехники Палкинской средней школы.

Это ежегодное масштабное мероприятие собирает сотни ребят, их родителей, наставников и является настоящим праздником для всех любителей технического творчества.

В этом году на берега Невы соберутся команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской области, Великого Новгорода, Москвы, Ростова-на-Дону.

Псковскую область на соревнованиях по робототехнике представят две команды, обе из Палкинской средней школы. Это победитель V регионального турнира Псковской области по робототехнике «Робо-2019» в номинации «Сумо 15*15» Егор Орлов; бронзовые призеры в номинации «Езда по широкой линии образовательные конструкторы» Александр Данилов и Никита Алексеев. Тренер команд – руководитель кружка робототехники Палкинской школы Теодор Плявинский.