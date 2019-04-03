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Клиника «Кивач»: Пластическая хирургия стала доступнее для псковичей

Что эффективно делать в определенном возрасте? Какие операции реально помогают выглядеть на 10-15 лет моложе? Что меняют в своей внешности мужчины? Существует ли мода на лица? Об этом и о многом другом мы поговорили с пластическими хирургами известной карельской клиники «Кивач» Дмитрием Кармановым и Александром Зайцевым.

- Как вы считаете, пластическая хирургия – это блажь для тех, у кого есть лишние деньги?

- Александр Зайцев:

Нет, я бы сказал, что пластическая хирургия сейчас – вполне доступная услуга для широкого круга потребителей. И стремление выглядеть хорошо – это, скорее, необходимость, часть культуры современного человека. У нас в клинике два пластических хирурга, пять операционных дней в неделю, и в каждый из этих дней есть работа.

- Какие операции в настоящее время являются самыми популярными?

- Дмитрий Карманов: Не только в России, но и во всем мире – это маммопластика, на втором месте – ринопластика. В последние годы также набирает обороты липофилинг.

- Маммопластика – это эффективный способ улучшить внешний вид груди или увеличить ее размер. Однако вокруг этой операции ходит много слухов. Вот, например: со «сделанной» грудью невозможно грудное вскармливание; импланты периодически необходимо менять; с ними грудь выглядит ненатурально и т.д. Так ли это?

- А. З.: Развеиваю эти слухи. Мы в клинике «Кивач» используем импланты ведущих мировых производителей, которые дают пожизненную гарантию на свои медицинские изделия. Поэтому здесь все-таки многое зависит от образа жизни пациенток. Также молочная железа со временем может менять форму, например, при изменении веса или с возрастом. Поэтому иногда могут возникать показания к коррекции. По поводу беременности и кормления никаких нет ограничений. Опыт, накопленный в пластической хирургии, позволяет проводить маммопластику с учетом индивидуальной анатомии молочной железы, чтобы избежать ее травмы. Что касается ненатурального вида «сделанной» груди — все зависит от исходной ситуации, которая была у пациентки: если изначально ее собственных тканей было достаточно и ей поставили адекватный размер импланта, то без ее желания никто не узнает, что она что-то делала с грудью.

- Если говорить о пластике лица, то что эффективно делать в определенном возрасте?

- А. З.: После 30 лет – это может быть пластика век, височный лифтинг, нитевой лифтинг. После 45 – это, как правило, подтяжка лица (фейслифтинг). А небольшие коррекции, например, заполнение носогубных складок филлером или собственным жиром, – это по показаниям. Бывает, что в 25-27 лет у девушки уже есть показания и для пластики век, и для подтяжки бровей, и для липофилинга или филлеров. Но в любом случае, это все – по показаниям, по желанию пациента. Все очень индивидуально.

- Не секрет, что количество мужчин, обращающихся за помощью к пластическим хирургам, неуклонно растет. Что именно популярно у сильного пола в клинике «Кивач»?

- Д. К.:

В клинику обращаются и женщины, и мужчины. Это где-то 70% и 30% соответственно. Мужчины, как правило, просят убрать то, что им мешает, доставляет дискомфорт. Они делают ринопластику, коррекцию формы ушей, липосакцию, пластику живота. Также в последнее время мужчины стали чаще делать пластику век.

- Существует такой термин — «операция выходного дня». Что это такое?

- А. З.: Если имеется в виду срок реабилитации, то он зависит от сложности и объема оперативного вмешательства. Если, например, сделана изолированная пластика верхних век, то после нее можно очень быстро и без ограничений вернуться к своей повседневной жизни. Также короткий период восстановления после небольших липосакций, липофилинга, пластики ушей. Чем меньше оперативное вмешательство, тем меньше срок реабилитации.

- Липофилинг в последнее время очень востребован. Расскажите подробнее, что это такое?

- Д. К.: Липофилинг – это пересадка собственного жира пациента с зоны, где он не очень нужен, например, с живота, в ту зону, где хотелось бы иметь больший объем, например, в ягодицы.

- Получается, что если совместить липосакцию и липофилинг, то можно, как говорится, сразу убить двух зайцев?

- Д. К.: Да, именно в такой последовательности эти две процедуры усиливают друг друга. Также актуально проведение липофилинга совместно с пластикой век. Во время операции мы не просто убираем так называемые грыжи и избытки кожи, а гармонизируем орбитальную область при помощи жира.

- Можно ли говорить о том, что липофилинг вызывает реальное омоложение кожи?

- Д. К.: Я считаю, что, делая эту операцию по показаниям в определенном возрасте, можно добиться отличного результата. Одно из свойств жира – в нем существуют стволовые клетки, которые запускают процесс самовосстановления кожи. Поэтому с помощью липофилинга эффект омоложения наблюдается замечательный. Все, кто делал липофилинг на лице, говорят, что кожа стала лучше однозначно, она разглаживается, улучшается ее цвет. Что касается груди – я делаю липофилинг в том случае, если пациентка категорически не хочет имплант и если при этом у пациентки есть жир, который можно взять для пересадки. Вот сейчас очень популярна процедура «липофилинг ягодиц», когда жир берется у пациента с талии или галифе, с внутренней поверхности бедер, где больше всего стволовых клеток, и пересаживается в ягодицы – вот там классный эффект, очень стойкий.

- Можете назвать самую дорогую операцию и самую бюджетную?

- А. З.: Наверное, самая недорогая операция — это пластика век. А самая затратная — это полноценная глубокая подтяжка лица. Но в «Киваче» она доступна.

- Какие черты лица сейчас самые модные?

- Д. К.: Еще совсем недавно в тренде были неестественно огромные губы и грудь 5-го размера. В настоящее время мы от этого ушли. В моде молодость и естественность. Сейчас многие стремятся иметь зауженные щечки, поэтому очень востребована операция – удаление комков Биша. Лицо в результате становится V-образным: зауженный низ и более полные скулы, куда добавляется собственный жир пациента или филлеры. Операция очень эффективная, ее результат сохраняется на всю жизнь. Очень многие публичные люди ее себе уже сделали. Также эта операция позволяет профилактировать появление «брылей» в старшем возрасте. Если говорить о моде на лица, то, наверное, сейчас существует некий стандарт – аккуратный, чуть вздернутый носик и пухлые губы. Это действительно очень красиво смотрится. Хотя я считаю, что четкого критерия красоты нет. Есть определенная мода, но и она лишь некий ориентир.

- А как вы думаете, какие лица будут популярны в будущем?

- А. З.: Я думаю, что мир моды стремится к естественности. Так что уже сейчас можно говорить о тренде сохранения собственного «я» при улучшении каких-то своих определенных параметров.

Как известно, совсем недавно открылся новый маршрут «Ласточки» - «Псков - Петрозаводск». А это означает, что теперь у псковичей есть отличная возможность посетить клинику «Кивач» в Республике Карелия и воспользоваться дополнительной 10% скидкой на пластические операции для жителей Пскова.

Имеются противопоказания к применению и пользованию, необходимо получить консультацию специалиста.