Общество

Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста узнали, как пение помогает при сердечной недостаточности

Очередное занятие нового набора участников клуба «Будем здоровы» было посвящено вопросам лечения и профилактики сердечной недостаточности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Красном Кресте.

Врач-консультант Жанна Шлосберг начала занятие с небольшого опроса аудитории, который показал уровень информированности участников клуба по заявленной теме. Затем доктор с помощью презентации подробно рассказала о причинах и признаках ослабления сердечной мышцы. По словам Жанны Шлосберг, при сердечной недостаточности сердце становится слабее и хуже качает кровь, в результате чего организм недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ.

Врач перечислила самые распространенные причины возникновения заболевания, в том числе и гипертонию, при которой сердце вынуждено работать с большей нагрузкой, что может со временем привести к увеличению сердечной мышцы, при этом сначала снижается ее эластичность и растяжимость, затем и способность перекачивать кровь. Основными симптомами проявления сердечной недостаточности Жанна Антоновна назвала слабость и утомляемость. Во время своего рассказа доктор показала, как правильно измерять пульс, и посоветовала, как и когда нужно взвешиваться. Особый интерес у аудитории вызвала информация о методах лечения заболевания, которые включают в себя комплекс мер: диету, умеренные физические нагрузки и медикаментозные средства. Много вопросов участники занятия задавали и по поводу питания, и по поводу упражнений и лекарств. Отвечая на вопросы, врач еще раз обратила внимание собравшихся на необходимость дневного отдыха в пожилом возрасте, пусть даже получасового. А еще Жанна Шлосберг посоветовала не пренебрегать пением, которое тоже является умеренной физической нагрузкой и действует на организм нормализующе: укрепляет сердечную мышцу, стабилизирует деятельность легких, усиливает кровоток во всем теле и в мозге, повышая тем самым продолжительность жизни. Лекция оказалась настолько интересной, что полтора часа занятия пролетели незаметно.

Напомним, что встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.