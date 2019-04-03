Общество

Проект «Великие имена России» может получить развитие в виде проекта «Маршруты славы»

Проект по присвоению аэропортам имен великих соотечественников «Великие имена России» должен найти свое развитие в проекте «Маршруты славы», который будет предлагать тематические путешествия. Как передает РИА Новости, об этом сообщил председатель общественного совета Федерального агентства по туризму Дмитрий Давыденко. Он рассказал о планах провести конкурс туристических маршрутов под названием «Маршруты славы».

Цель мероприятия - расширить проект «Великие имена России». Планируется создавать и продвигать туристические маршруты, посвященные выдающимся россиянам, чьи имена должны быть присвоены 46 аэропортам по результатам общенационального голосования, а также организовать в 2019 году конкурс на лучший турмаршрут.

«У нас есть аэропорты, которым присвоены имена великих граждан России, но не все знают, что это были за люди и каким образом они связаны с тем или иным городом, - пояснил Давыденко. - Мы предлагаем провести общероссийский конкурс "Маршруты славы", привлечь к нему внимание Общественных палат регионов, департаментов, которые отвечают за туризм и образование».

По словам представителя общественности, сперва такие маршруты будут рассчитаны на учащихся старших классов и студентов, а потом планируется обратиться к туроператорам с просьбой продвижения «Маршрутов славы».

Конкурс может начаться 1 мая, а закончиться в сентябре.

Напомним, инициатором проекта по присвоению аэропортам имен великих соотечественников «Великие имена России» выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон. По итогам данного проекта наименования получили 45 российских воздушных гаваней. В том числе аэропорт города Пскова «Кресты» был назван именем Великой княгини Ольги.