Общество

Законопроект о закреплении за городскими телеканалами «22-й кнопки» принят Госдумой в I чтении

Законопроект, обязывающий операторов кабельных сетей транслировать муниципальные телеканалы на 22-й кнопке, в четверг принят Госдумой в первом чтении.

«Закрепление 22-й кнопки за городскими телеканалами позволит упростить им условия работы и, как следствие, сохранить сотни творческих коллективов», - сказал ранее журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя законопроект, пишет «Интерфакс».

Принятие этого законопроекта позволит местным телеканалам по мере отключения эфирного аналогового вещания не прерывать своих трансляций, а зрителям в регионах - продолжать получать новости о жизни своих городов, добавил он.

Законопроектом предлагается установить, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов национальной продукции СМИ и не менее 25 процентов от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Согласно законопроекту, в каждом муниципальном образовании РФ будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством РФ.

Соответствующий проект закона внесен председателем этого комитета Госдумы Леонидом Левиным совместно с депутатами Евгением Ревенко, Сергеем Боярским, Вадимом Деньгиным и Александром Ющенко, а также членами Совета Федерации Дмитрием Мезенцевым, Олегом Мельниченко, Людмилой Боковой, Алексеем Пушковым и Алексеем Кондратьевым.