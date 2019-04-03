Общество

Оргкомитет по подготовке «Диктанта Победы» сформирован в Псковской области

В Псковской области сформирован региональный оргкомитет всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, она пройдет 7 мая в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, пройдет в России и 21 зарубежном государстве. В Псковской области площадки для его проведения будут организованы в Пскове и Великих Луках, городах воинской славы.

На заседании Президиума регионального политсовета «Единой России» 4 апреля утвержден персональный состав оргкомитета по подготовке мероприятия в регионе. В него решено включить восемь человек: первого заместителя губернатора Веру Емельянову, вице-спикеров областного Собрания, заместителей секретаря регионального отделения партии Виктора Антонова и Виктора Остренко, председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова, регионального руководителя общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерину Родину, руководителя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Псковской области Николая Груздова, председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева, председателя общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павла Дроздова.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.