Общество

Псковский городской суд удовлетворил иск педагога-члена профсоюза о назначении досрочной пенсии

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению члена профсоюза - педагогического работника к Управлению Пенсионного Фонда РФ (ГУ) в Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

В заявлении он просил суд: обязать УПФР в Пскове и Псковском районе включить в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы в должности заведующей экономическим отделением в одном из профессиональных образовательных учреждений Псковской области (с учетом ведения педагогических часов более 720 в год) и назначить досрочную страховую пенсию по старости с даты возникновения права.

По результатам рассмотрения заваленных требований, а также представленных сторонами доказательств судом было вынесено решение об их удовлетворении в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления, а также представлению интересов в суде оказывал руководитель инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Андрей Стегний.