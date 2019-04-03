Общество

Назначен новый координатор партпроекта «Историческая память» в Псковской области

Назначен новый координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Псковской области. Решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии 4 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, куратором партпроекта «Историческая память» стал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. На этом посту он сменил вице-спикера областного Собрания депутатов Бориса Полозова.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.