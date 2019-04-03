Общество

Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Республику Беларусь 8 центнеров сыра

2 апреля должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 800 килограммов белорусского сыра. Продукция ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» следовала автомобильным транспортом в Санкт-Петербург из Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.